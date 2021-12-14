Новосибирские ветеринары спасли щенка Бигля, проглотившего мужской носок

Щенка спасли быстро. Фото: предоставлено ветклиникой "БЭСТ"

В Новосибирске едва не погиб щенок Бигля. Трагедия могла произойти из-за носка, брошенного на пол. В ветеринарной клинике «Бэст» рассказали об операции:

— У собаки нашли инородный предмет в желудке, оказалось — это носок достаточно крупного размера. Это могло привести к непроходимости кишечника у щенка, пришлось бы извлекать инородное тело с разрезом кишечника, — сообщили специалисты ветклиники.

Носок все еще находился в желудке и хирург Виктория Мануйлова достала его с помощью эндоскопии. Достаточно быстро, с помощью небольшой дозы снотворного и обезболивающего. За извлечение из желудка собаки мужского носка хозяйка песика заплатила 12 тысяч рублей.

— Такие случаи почти каждый день. Самое главное помнить, что если у вас на глазах ваш питомец что то съел , не затягивайте с визитом к врачу! Пока инородный предмет в желудке, его еще можно извлечь эндоскопом — без разрезов и швов. Для профилактики мы советуем заниматься с кинологами, на прогулке носить намордник и следить чтобы дети и остальные члены семьи не бросали вещи в зоне досягаемости — особенно, если дома щенок, — добавили ветеринары.

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