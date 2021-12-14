Взрослый новосибирец вскрыл в магазине шоколадные яйца и украл из них игрушки

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Первая попытка хищения лакомства с игрушкой была предпринята в 12.55 в магазине Советского района. Охранник заметил, как маленькая девочка (примерно 7 лет) положила «киндер» в карман куртки и направилась к выходу. Ребенка попросили оплатить товар.

Второй случай произошел в Калининском районе. В магазине в ходе планового обхода, проводимого охранником Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, им были обнаружены четыре вскрытые упаковки шоколадных яиц «киндер» стоимостью 230 рублей каждое. На витрине осталась лежать только пластиковая упаковка и разломанный шоколад, а сами игрушки исчезли. При просмотре видеозаписи из торгового зала было установлено, что большие шоколадные яйца вскрыл и похитил их содержимое вполне взрослый мужчина. Его фотоизображение было добавлено в базу лиц, замеченных в совершении краж, и задержание теперь - дело времени. Ущерб от данного проступка составил 920 рублей.

Только вчера Агентство Безопасности ГВАРДИЯ сообщало о поедателе шоколадных конфет, задержанном в магазине Кировского района.