Жителей Куйбышева терроризирует огромная стая бездомных псов

Приюты в Куйбышеве переполнены и не могут принять новых подопечных Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Куйбышева Вячеслав заснял на телефон банду лающих бездомных собак. Она собралась возле мусорных баков на Молодежной, 1. Кадры он выложил в группе «Новости дня Каинск Барабинск».

— Собак этих я уже раньше видел, и они не проявляли агрессии, только лаяли, но люди пугаются их. Может, из приюта «Котопес» сбежали? Вообще такую большую стаю из 10 собак вижу впервые, и думаю, что с этим что-то стоит сделать, а то до добра не доведет, — сообщил Вячеслав КП-Новосибирск.

По контактам отлова, заявленным на сайте, дозвониться нельзя, — номер больше не работает. Людям приходится идти в администрацию и оставлять заявку в письменном виде. По словам горожан, это долго, проще закрыть глаза на с виду безобидную стаю и ждать несчастного случая.

С 20 февраля 2021 администрация Куйбышевского муниципального района Новосибирской области заключила муниципальный контракт с приютом-клиникой «Котопес». Когда заявка на отлов поступает в администрацию, те в срочном порядке передают ее в приют, откуда по указанному адресу уже выезжают специалисты.

В приюте КП-Новосибирск подтвердили, что стая бродит совсем рядом с ними, однако уточнили, что безвозмездно никого забирать не будут, ведь мест не хватает.

— Это не от нас сбежали, — заверила оператор. — Но я их утром видела, причем среди тех собак часть чипированных. Пока вопрос с этой стаей остается открытой, хотя по ней много вопросов было, в том числе и от волонтеров. Мы не можем их отловить, потому что у нас приют переполнен, уже 80 собак, а еще, когда приезжают специалисты по отлову, собаки прячутся в трубы, где теплотрасса, и если туда залезть, можно ошпариться, — объяснили корреспонденту КП-Новосибирск в приюте «Котопес».

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