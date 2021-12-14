В Новосибирск с приходом морозов прилетели первые снегири. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

С приходом морозов в Новосибирск нагрянули и снегири. Ярких птах заметили на улицах горожане. Орнитолог Алексей Яновский рассказал КП-Новосибирск, что привлекает красногрудых в городе.

— Зимой они кочуют к югу и залетают в населенные пункты. Благодаря яркой окраске самцов и характерному посвисту их видно и слышно зимой издалека. Думаю, что и назвали их так, потому что люди видят их, когда уже выпадает достаточно много снега. Города их привлекают наличием посадок разнообразных деревьев и кустарников, ягоды плоды и семена которых служат им кормом, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог.

По словам ученого, больше всего красногрудые птицы любят семена сирени и ясеня. Кормятся птахи также ягодами рябины, ранетками.

— Но в отличие от свиристелей и дроздов которые глотают ягоды и плоды целиком, снегири методично извлекают семена из сердцевины, отбрасывая шкурки и мякоть, так что снег под рябинами становится красным, — добавил биолог.

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