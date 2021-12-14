Сибиряк оплатил свыше полумиллиона рублей долга, чтобы улететь в Чехию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Новосибирской области задолжал свыше 500 тысяч рублей. Речь идет о 300 тысячах задолженности по налогам, 387 тысячах рублей по платежам ЖКХ, а еще у 56-летнего мужчины был долг перед физ лицом, правда его оплатил в добровольные сроки. Кроме того, на должнике числились 114 тысяч рублей исполнительского сбора. Рассчитаться с долгами он решил только тогда, когда ему понадобилось улететь в Прагу.

— После того, как судебный пристав-исполнитель отделения по городу Бердску вынес постановление о запрете на выезд за границу, должник пришел на прием, чтобы оплатить все долги, так как знал, что не сможет улететь в Чехию, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Теперь, когда у сибиряка нет задолженности, он может вылететь за границу.

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