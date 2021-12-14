Новосибирский суд вновь продлил арест Сергею Проничеву. Фото: архив "КП".

Центральный районный суд Новосибирска вновь продлил арест бизнесмену Сергею Проничеву. Информация об этом появилась на сайте госоргана.

— Постановлением Центрального районного суда от 13 декабря 2021 продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева на месяц, а всего до 9 месяцев, то есть под стражей он пробудет до 16 января 2022, — сообщает пресс-служба суда.

Ранее сообщалось, бизнесмена Проничева и журналиста Николая Сальникова задержали за вымогательство. Они сняли компрометирующий ролик про политических деятелей. А после стали вымогать у других депутатов деньги. В противном случае грозились сделать их героями новых скандальных кинолент. Лишь за денежное вознаграждение они были готовы прекратить съемки.

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