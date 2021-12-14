Дебошир, избивший полицейского в Толмачево, предстанет перед судом. Фото: УТ МВД СФО.

В Новосибирской области будут судить дебошира, избившего полицейского в Толмачево. В отношении него завершили расследование уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Ход дела был взят на контроль в Центральном аппарате СК.

— Следствие установило, 30 сентября сибиряк дебоширил в кафе, расположенном на территории аэровокзала Толмачево. На место вызвали сотрудников полиции. Один из правоохранителей попытался надеть на дебошира наручники. Однако фигурант по делу, который был пьян, стал сопротивляться. Он ударил полицейского в область шеи и плеча, также кулаками ударил его по голове и телу, — говорится в сообщении СК РФ по Новосибирской области.

Дебошир вину в содеянном признал. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В ближайшее время дело в отношении дебошира поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

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