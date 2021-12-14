Мастера новосибирских салонов красоты уйдут работать на дому после введения QR-кодов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области с 20 декабря QR-коды будут требовать в салонах красоты, парикмахерских и прочих бьюти-заведениях. В салоне красоты «Галина» КП-Новосибирск рассказали, что после введения QR-кодов их бизнес ожидают серьезные трудности.

— Конечно, клиентов станет намного меньше. Конечно, я не уверена, что салон закроется, но все к этому ведет. У нас все специалисты запросто уйдут работать на дому. И по домам будут ходить, и к себе приглашать, — сообщила администратор.

В понедельник, 13 декабря, главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов предложил ввести с 20 декабря QR-коды в сфере бьюти-услуг. Так как губернатор Андрей Травников поддержал предложение, скоро примут законодательный акт.

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