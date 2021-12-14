Полицейские поймали грабителя, нападавшего на женщин в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали грабителя, нападавшего на женщин. Он выслеживал жертв на улице, нападал на них и забирал личные вещи. Как правило, это были сумочки и пакеты. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Так, 12 ноября о нападении сообщила 37-летняя женщина. Сибирячка рассказала, что вечером, когда она возвращалась домой, на нее напал неизвестный — он ударил женщину, выхватил сумку и убежал. А чуть позже злоумышленник вырвал пакет у женщины на улице Дуси Ковальчук. Кроме того, аналогичные преступления он совершил 21 ноября и 2 декабря. Во всех случаях женщины были напуганы и н могли четко описать преступника. По их словам, он нападал со спины, — уточнили в полиции.

Полицейские опросили всех потерпевших, проанализировали способы совершения преступлений, просмотрев записи камер наружного видеонаблюдения. Личность подозреваемого удалось установить за несколько дней. Им оказался 27-летний ранее судимый за кражу, грабеж и совершение тяжкого преступления житель Алтайского края. Его задержали.

На злоумышленника завели уголовные дела по статье 161 УК РФ «Грабеж» и статье 162 УК РФ «Разбой». На время следствия его направили в СИЗО.

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