Подростки толпой забили ногами двоих сверстников в Новосибирске

Подростки толпой забили сверстников. Фото: кадр из видео Инцидент Новосибирск

Толпа подростков несколько дней подряд устраивает публичные избиения в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

— Они постоянно пьют, дерутся, возможно, еще что-то употребляют, шумят в подъезде. В общем, ведут себя неадекватно. И вот такие драки происходят каждый день. И что с ними делать мы не знаем, — рассказывает автор видео.

На видео компания несовершеннолетних — около 10 человек — выясняет отношения во дворе дома на улице Дмитрия Донского, 30. Разговоры переходят в потасовку, и двоих парней начинают жестоко избивать. Один из них кричит от боли и просит хулиганов оставить его в покое, пока те на снегу забивают его ногами.

В МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать инцидент позже.

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