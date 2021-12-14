Бетономешалка врезалась в автовышку на мосту в Новосибирске

Пострадали два человека. Фото: «АСТ-54»
На проезде Энергетиков произошло крупное ДТП с двумя пострадавшими. Информация об аварии, которая случилась вечером 13 декабря, появилась в группе «АСТ-54».
— На дамбе Димитровского моста столкнулись автобетоносмеситель и автовышка с поднятой корзиной. От удара кабина миксера оказалась полностью смята, а стрелу вышки погнуло, — сообщают подписчики группы.
По словам очевидцев, водитель бетономешалки мог быть пьян. Пострадали два человека — водителю миксера и рабочему на автовышке потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства случившегося уточняются, ГИБДД выясняет подробности произошедшего.
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