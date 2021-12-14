Пробки в Новосибирске на утро 14 декабря 2021 года: затор на улице Блюхера

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Блюхера — здесь из-за ДТП образовался серьезный затор. Также сложно проехать по проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по улицам Троллейной, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев тоже затруднено. Пробки сковали и улицы Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Покрышкина и Новогодней. Затор образовался и на Советском шоссе.

На правом берегу города сложно проехать по улицам Большевистская, Никитина и Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улицах Восход и Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 14 декабря, достиг 7 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.