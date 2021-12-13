В Новосибирске прямо на улице загорелась кабина грузовика

В Новосибирске прямо на улице загорелся грузовик. Фото: Кадр из видео

Вечером в понедельник, 13 декабря, в Новосибирске прямо на улице загорелся грузовик. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Кабина тягача оказалась охвачена огнем прямо напротив Собора Новомученников. На месте работали пожарные, потушившие пламя, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где было выложено видео.

Есть ли в результате произошедшего пострадавшие, неизвестно. В ГУ МЧС по Новосибирской области пока что инцидент не прокомментировали.

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