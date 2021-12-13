Мальчика привезли в Новосибирскую областную больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области на 4-летнего мальчика упал шкаф. Инцидент произошел дома у ребенка в Барышевском сельсовете. После произошедшего его доставили в областную больницу на обследование.

— Мальчик получил черепно-мозговую травму теменной области, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

На данный момент в произошедшем разбираются полиция.

Напомним, еще один инцидент с маленьким ребенком на днях произошел в Маслянинском районе. Там 5-летняя девочка случайно проглотила дома монетку: ее доставили в больницу.

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