Мальчика привезли в Новосибирскую областную больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области на 4-летнего мальчика упал шкаф. Инцидент произошел дома у ребенка в Барышевском сельсовете. После произошедшего его доставили в областную больницу на обследование.
— Мальчик получил черепно-мозговую травму теменной области, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
На данный момент в произошедшем разбираются полиция.
Напомним, еще один инцидент с маленьким ребенком на днях произошел в Маслянинском районе. Там 5-летняя девочка случайно проглотила дома монетку: ее доставили в больницу.
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