Новосибирский психотерапевт рассказала, почему люди переедают

Стресс — одна из причин ожирения. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По данным Росстата в России 45% трудоспособного населения в возрасте от 19 до 60 лет имеют избыточный вес. Эксперты считают, что ожирение становится мультиформенным заболеванием и на него могут влиять множество разных факторов от генетической предрасположенности до профессиональной деятельности.

Новосибирские врач-эндокринолог Галия Сабаева уверена, что негативное влияние на вес оказывают несколько факторов: образ питания, физическая подвижность и общий эмоциональный фон.

— Я иногда вижу, что едят в столовой молодые люди, и пугаюсь, — рассказала Галия Сабаева изданию «Ведомости законодательного собрания Новосибирской области». — Булочки тоннами. Да, это очень быстро — закинул в топку углеводы и побежал дальше. Но это через какое-то время приведет к очень печальным последствиям.

По словам Сабаевой, необязательно загонять себя в спортзал и покупать дорогие абонементы, чтобы поддерживать тело в форме. Достаточно будет устроить физические нагрузки в подъезде — в течение 15-20 минут поднимайтесь-спускайтесь по лестнице.

Другой врач — гештальт-терапевт Зоя Титовец уверена, что у ожирения есть психологические предпосылки.

— Одна теория говорит, что склонность к перееданию формируется из-за перенапряжения. Мы это называем «заедать стресс». Также набор лишнего веса может спровоцировать хроническая усталость, — рассказала гештальт-терапевт. — Психологических предпосылок возникновения лишнего веса очень много. И их нужно прорабатывать строго индивидуально.

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