228 смертельных ЧП на производстве: заместитель генпрокурора провел совещание в связи с трагедией на шахте «Листвяжная»

Под руководством Дмитрия Демешина прошло межведомственное совещание. Фото: Прокуратура Новосибирской области.

Для прокуроров, сотрудников Роструда и других ведомств прошло совещание. Оно было связано с трагедией на шахте «Листвяжная», а провел мероприятие заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

На совещании прозвучали данные о происшествиях на производстве. За десять месяцев в Сибирском и Дальневосточном округах произошло 862 несчастных случая на производстве, из них со смертельным исходом – 228. Причина - грубые нарушения правил безопасности.

- В условиях безработицы, отсутствия достаточного количества рабочих мест, безденежья, люди от безысходности соглашаются на любые, в том числе опасные для жизни условия труда, - сказал Дмитрий Демешин.

По итогу совещания для ведомств поставлены новые задачи.

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