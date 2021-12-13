В Новосибирской области 5-летняя девочка проглотила монетку

Девочку доставили в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из поселков Маслянинского района Новосибирской области в больницу попала 5-летняя девочка. Ребенка доставили в медучреждение вечером в пятницу, 10 декабря.

— Ребенок попал в больницу с диагнозом «инородное тело брюшной полости», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Как выяснилось позже, девочка дома проглотила монетку.

Медики сообщили об инциденте в полицию, сейчас в произошедшем разбираются правоохранители.

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