Мошенница выманила у новосибирца 6 тысяч рублей, пригласив его сходить в клуб

Новосибирец познакомился в соцсетях с девушкой и попал на деньги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирец познакомился в соцсетях с девушкой и попал на деньги. Собеседница убедила мужчину купить для них билеты в клуб, а потом перестала выходить на связь.

— 36-летний сибиряк познакомился в одном из мессенджеров с девушкой. Она предложила ему сходить на свидание в один из новосибирских клубов и скинула ему ссылку, чтобы мужчина купил для них билеты, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сибиряк прошел по ссылке и приобрел там два билета за 6600 рублей. Однако заветное свидание так и не состоялось: после покупки его новая знакомая перестала выходить на связь. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

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