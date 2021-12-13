В Новосибирске грузовик и иномарка заблокировали движение трамваев

Авария произошла в Кировском районе. Фото: «АСТ-54»

В Кировском районе Новосибирска столкнулись седан Toyota и тягач с полуприцепом. Авария случилась вечером в понедельник, 13 декабря. Участники ДТП заблокировали движение трамваев на этом участке. Произошедшее засняли очевидцы и выложили снимки в социальные сети.

— Инцидент произошел на Северо-Чемском жилмассиве у дома №1 на улице Оловозаводской, — сообщил паблик ВКонтакте «АСТ-54».

Очередь из-за аварии на путях. «АСТ-54»

О пострадавших в ДТП не сообщалось. На снимках видно, что на путях из-за аварии уже собралась очередь из трамваев.

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