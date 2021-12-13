В Новосибирск в феврале на маршруты выйдут 100 новых автобусов

Всего было закуплено 150 автобусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск привезли 22 новых автобуса среднего класса, а до конца года обещают довести еще 78, 50 из которых — автобусы большой вместимости. Об этом сообщили в мэрии города.

— При выборе транспорта мы делаем основную ставку на автобусы большой вместимости. Но у нас есть маршруты, где пассажиропоток небольшой, для них нужен автобус среднего класса, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Всего было закуплено 150 новых автобусов на сумму 2 миллиарда 457 миллионов рублей. Все они работают на газомоторном топливе, имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Есть и дополнительные опции — бескондукторная система оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя, система навигации и видеонаблюдения.

Новые автобусы выйдут на маршруты Ленинского, Октябрьского, Калининского районов и Центрального округа в феврале.

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