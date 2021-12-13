В Новосибирске студенты-медики тренируются общаться с пациентами на студентах-театралах

Медики отрабатывали навыки на студентах театрального института. Фото: минздрав НСО

В Новосибирске студенты-медики тренируются на студентах театрального института. Так будущие врачи отрабатывают навыки общения с пациентами. Уже год как в Новосибирском медицинском колледже работает Единый центр симуляционного обучения и тренингов: но ранее студенты могли учиться там только на манекенах и муляжах. А в этом году им удалось поработать с живыми людьми.

— В последнее время, особенно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, зачастую отсутствует возможность обеспечить студентов реальными пациентами. Решением этой задачи является реализация имитационных игр как одной из форм обучения студентов-медиков, — пояснял директор медколледжа Алексей Пилипенко.

Актеры действовали по определенному сценарию, который медики не знали. Фото: минздрав НСО

Студенты приходят к медикам в определенных образах, отыгрывая заранее заготовленный сценарий. Жалуются на болячки, задают вопросы, выдвигают претензии. При этом сами врачи заранее не знают, что будет происходить.

— Произошла ситуация, которая заставила всех нас включить все умственные способности и электронные устройства. Это визит пары, отца и дочери. У отца была пневмония. Поскольку поликлиника таким не занимается, пациента пришлось отправлять в отделение реанимации и интенсивной терапии. При этом дочь устраивала истерики и даже прорвалась в реанимацию. То есть она всячески мешала нам спасти своего отца, думая, что помогает нам», — рассказала студентка 4 курса медколледжа Елизавета Шевнина.

После такой нестандартной практики, студенты будут анализировать свою работу и разбирать ошибки вместе с преподавателями.

Раньше студенты могли тренироваться только на манекенах. Фото: минздрав НСО

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