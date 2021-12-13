Врачи осмотрели ребенка.
Фото: Светлана Макеева
В Новосибирской области годовалый ребенок обжог руку золой. Все это произошло в рабочем поселке Коченево.
— Девочке всего 1 год. Она засунула руку в золу. Когда это увидели родители, то сразу же отвезли ее в местную больницу. Там ее осмотрели врачи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики поставили малышке диагноз — термический ожог правой кисти 2-3%, 2-ой степени. Девочку отпустили лечиться домой.
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