Новосибирский подросток украл шоколада на 2 500 рублей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

10 декабря в 13.10 сигнал тревоги поступил из магазина на улице Д. Шмонина. В ходе осмотра бойцы ГБР обнаружили, что в подвальном помещении прорвало трубу отопления. «Гвардейцы» перекрыли подачу воды и вызвали сантехника.

10 декабря в 16.42 кнопка тревожной сигнализации была активирована в супермаркете Заельцовского района. Пьяной женщине, вышедшей из магазина, на улице вдруг стало плохо, она упала и до крови разбила голову. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР вызвали для пострадавшей скорую помощь, которая ее госпитализировала.

Еще один пьяный человек с окровавленной головой был обнаружен бойцами ГБР 11 декабря в 14.30. По жалобе на спящего в подъезде бомжа «гвардейцы» выехали в многоэтажку на улице 9-й Гвардейской Дивизии, где и обнаружили травмированного человека. Для него они вызвали бригаду скорой медицинской помощи. После того как рана была обработана, мужчина самостоятельно покинул подъезд дома. В госпитализации он не нуждался. ГБР выезжала на этот адрес в рамках реагирования по услуге «Безопасный двор».

11 декабря в 19.28 охранником ГВАРДИИ в супермаркете Кировского района был задержан 15-летний подросток, похитивший в этой торговой точке шоколад на сумму 2500 рублей. Весь причиненный кражей ущерб возместила вызванная на место происшествия бабушка задержанного, после чего он был отпущен. А спустя полчаса в этом же магазине охранником был задержан вполне взрослый мужчина, уничтожавший шоколадные конфеты. Он брал их с витрины, разворачивал и ел. Количество съеденных конфет было точно установлено благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчине пришлось заплатить за них в кассу 50 рублей.

11 декабря в 6.21 группа быстрого реагирования ГВАРДИИ была вызвана в ресторан на улице Геодезической. Нетрезвый посетитель без QR-кода устроил продавцам скандал из-за отказа в обслуживании. «Гвардейцы» выпроводили скандалиста из заведения.

12 декабря в 1.24 вызванные тревожной кнопкой в пивной магазин на улице Колхидской бойцы ГБР выпроводили оттуда другого пьяного мужчину, хулиганившего и мешавшего продавцам работать.