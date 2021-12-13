Женщина украла 72 килограмма икры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска украла икру на 300 тысяч рублей. Инцидент произошел в Дзержинском районе.

— Женщина украла 72 килограмма икры горбуши. Сумма ущерба составила 304 тысячи 700 рублей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пострадавший от рук любительницы деликатесов написал заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

Напомним, что сибирячка обвинила бывшего мужа в краже провизии из холодильника. По ее словам, экс-супруг забрал у нее банку с салом.

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