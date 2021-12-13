В Новосибирске с 2022 года начнут действовать новые правила медкомиссии на водительские права

Нововведения начнут действовать с 1 марта 2022 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске, начиная с 1 марта 2022 года, начнут действовать новые правила медкомиссии для желающих получить водительские права. Нововведение включает в себя дополнительный дорогостоящий анализ на алкогольную или наркотическую зависимость. Приказ об этом уже подписан в Минздраве РФ.
— Если врач заподозрит алкогольную или наркотическую зависимость, то может назначить дополнительный анализ за 10 тысяч рублей, — рассказал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Еще одно нововведение касается организаций, где можно пройти медкомиссию. Если раньше ее можно было пройти только в медучреждениях, то с марта 2022 можно будет обратиться в иные организации, где медицинская деятельность не является уставной.
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