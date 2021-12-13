В Новосибирске автомобилист сбил 13-летнего мальчика и уехал

Ребенка доставили в больницу с переломами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске автомобилист сбил ребенка и уехал. ДТП произошло в Кировском районе города, вечером, 13 декабря.

— Сегодня, около шести часов вечера, в Кировском районе города неизвестный водитель, предположительно на белой машине, ехал по дороге без названия со стороны Советского шоссе в сторону улицы Громова. И около дома №76 на улице Петухова он сбил 13-летнего школьника, — сообщили в Госавтоинспекции.

Мальчика доставили в больницу с подозрением на перелом позвоночника и перелом левой руки. Всех, кто знает что-либо о произошедшем, просят обратиться по телефонам232-23-21, 232-23-51.

А водителю, уехавшему с места преступления, грозит административный арест сроком до 15 суток.

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