Мужчину задержали правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец надругался над 7-летней девочкой. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

— Мужчине 57-лет. Как выяснилось, он совершал действия сексуального характера над ребенком. Все это было в Ордынском районе с ноября прошлого года по декабрь 2021 года, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как уточнил источник, новосибирец был ранее не судим, но находился в розыске. Его подозревают в убийстве знакомого. По этому факту заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».

Сейчас мужчина задержан и взят под стражу.

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