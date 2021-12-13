Мужчину задержали правоохранители.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Новосибирец надругался над 7-летней девочкой. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
— Мужчине 57-лет. Как выяснилось, он совершал действия сексуального характера над ребенком. Все это было в Ордынском районе с ноября прошлого года по декабрь 2021 года, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, новосибирец был ранее не судим, но находился в розыске. Его подозревают в убийстве знакомого. По этому факту заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство».
Сейчас мужчина задержан и взят под стражу.
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