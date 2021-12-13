Экс-директор МКУ «Городской центр рекламы» пойдет под суд

Ущерб составил 10 миллионов рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Новосибирске пойдет под суд экс-директор «Городского центра наружной рекламы». Его обвиняют в халатности на 10 миллионов рублей по статье 293 УК РФ.
— В апреле 2020 года обвиняемый подписал контракт на демонтаж нестационарного объекта на улице Советской с коммерческой организацией, — сообщили в областном Следственном комитете. — Хотя это нарушало положение, согласно которому при демонтаже учреждение-собственник объекта само обеспечивает перемещение и хранение объекта.
В результате ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем центра, собственнику здания, где располагался нестационарный объект, был причинен ущерб размере 10 327 081 рубля.
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