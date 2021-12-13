Пробки на вечер в Новосибирске 13 декабря 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки образовались на обоих берегах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пробки на вечер в Новосибирске 13 декабря 2021 года затронули оба берега. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 9 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Лескова, Военная, Пролетарская, Красный проспект, Фрунзе, Гоголя, Красина, Жуковского и Богдана Хмельницкого.
Загруженность городских дорог составила 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.
Также проезд затруднено по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. На правом берегу проезд свободен.
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