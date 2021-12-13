Пробки на вечер в Новосибирске 13 декабря 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки образовались на обоих берегах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пробки на вечер в Новосибирске 13 декабря 2021 года затронули оба берега. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 9 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Лескова, Военная, Пролетарская, Красный проспект, Фрунзе, Гоголя, Красина, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

Загруженность городских дорог составила 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Ватутина, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.

Также проезд затруднено по Димитровскому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега. На правом берегу проезд свободен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.