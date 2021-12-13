Погода в Новосибирске на Новый год 2022: синоптики дали точный прогноз

В Новогоднюю ночь обещают около -15 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Новосибирске на Новый год 2022 может порадовать сибиряков теплом. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет удерживаться в районе -11...-12 градусов.

— В пятницу 31 декабря ожидается пасмурная погода. Днем -12 градусов, ночью -11 градусов, без осадков, ветер юго-западный 7 метров в секунду, — рассказывают синоптики из «Яндекс.Погоды».

Почти идентичные цифры опубликовал популярный погодный портал «Gismeteo». По их данным, 31 декабря днем будет -12 градусов, а ночью — -15 градусов.

А вот Западно-Сибирский Гидрометцентр в своих прогнозах обещает на конец декабря морозы. В среднем в третьей декаде ночью температура будет от -15 градусов до -28 градусов, а местами опустится до -33 градусов. А днем столбики термометра будут показывать от -12 градусов до -23.

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