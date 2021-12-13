Сотрудник СГК, упавший в яму с кипятком, остается в реанимации

Рабочий, упавший в яму с кипятком, остается в реанимации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский рабочий, упавший в яму с кипятком при проведении работ, остается в реанимации. Как пояснили в больнице, он получил серьезные ожоги.

— Сейчас пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него 45% ожог тела, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе областной больницы.

Напомним, ЧП произошло в пятницу, 10 декабря. Пострадавший мужчина является сотрудником СГК. Травму он получил на теплотрассе на пересечении улиц Титова и Бийская при проведении работ по переключению в тепловой камере.

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