Сибирячка обвинила врачей в самоубийстве брата в ковидном госпитале под Новосибирском

Мужчина содержал мать с инвалидностью. Фото: соцсети // Юлия Пыхалова

Сибирячка Елена пожаловалась на врачей после самоубийства ее брата в Искитимской городской больнице. Напомним, тело погибшего нашли под окнами отделения реанимации. Девушка решила добиться расследования и опубликовала пост в сообществе «Подслушано в Искитиме».

— В больнице погиб мой родной брат . Почему в реанимации не было санитарок или медсестер? Если брат был в не сознании, тор его должны были привязать к койке! Раз у него кислородное голодание произошло, то зачем ему отключили кислород? Кто за это будет отвечать?, — написала Елена.

Сестра погибшего добавила, что смерть Алексея стала ударом для всей семьи. Ранее мужчина содержал больную маму-инвалида, которая прикована к инвалидному креслу. У погибшего остался несовершеннолетний сын. Ра

По версии Елены, мужчина находился на ИВЛ, но из-за нехватки кислорода запаниковал. Ранее минздрав Новосибирской области опровергал версию об отключении кислорода.

— Пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ. Кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось, — сообщил главврач Искитимской ЦРБ Алексей Кайгородов в ответе регионального минздрава.

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