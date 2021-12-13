Суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске сторонницу теории заговоров оштрафовали за митинг против QR-кодов у Монумента Славы. Такое решение принял Ленинский районный суд Новосибирска.

— Постановлениями Ленинского районного суда Елена Юн признана виновной в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в суде.

Вместе с сибирячкой суд оштрафовал еще двух человек. Пока что приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Напомним, ранее Елена выложила на своем Youtube-канале ролик, где она и ее сторонники, утверждали, что население Новосибирской области травят химикатами с самолетов.

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