В Новосибирске суд запретил строительство многоэтажек на улице Семьи Шамшиных

Запрет на строительство обжаловать не удалось. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Арбитражный суд не разрешил строить жилые многоэтажки в центре Новосибирска. Компания застройщик подала иск в суд, чтобы обжаловать запрет мэрии на строительство, и проиграла.

— В 2017 году был утвержден проект планировки территории центральной части Новосибирска. И по нему спорный земельный участок не предусмотрен для жилой застройки, — сообщили в суде.

Решение суда не окончательное и застройщик еще может обжаловать его в течение месяца после принятия.

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