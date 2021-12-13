В Новосибирске знаменитый каток у НОВАТа откроют 17 декабря

В Новосибирске каток около оперного театра на площади Ленина откроют 17 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске знаменитый каток около оперного театра на площади Ленина откроют 17 декабря. Об этом сообщили вице-мэр города Анна Терешкова.

— Мы планируем, что каток мы откроем уже в пятницу, чтобы в выходные люди уже могли пойти прокатиться, — пояснила Анна Терешкова.

На катке будет работать теплая раздевалка и прокат. Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным. В Новогоднюю ночь каток будет работать до десяти часов вечера, но музыка будет играть до полуночи для создания атмосферы.

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