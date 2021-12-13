Еще 11 жителей Новосибирска скончались от коронавируса за сутки

За сутки заразились 392 человека.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
13 декабря оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что от коронавируса в регионе умерли еще 11 человек. Всего в области число умерших с начала пандемии — 3 987 человек.
— В числе умерших — четверо мужчин от 64 до 88 лет и семь женщин от 62 до 86 лет, — сообщили в областном оперштабе.
За последние сутки выписались из больниц 97 пациентов. Всего же полностью выздоровевших стало 59 334.
За сутки заболели коронавирусом еще 392 человека. Всего в регионе коронавирусом успели переболеть 87 839 человек, в том числе 9 625 детей.
В больницах сейчас лежат 3 924 пациента, в том числе 51 ребенок. В реанимации находятся 316 человек, к ИВЛ подключены 54 пациента.
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