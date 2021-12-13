Новосибирцы спасли таксу от стаи бродячих собак. Фото: "Красочный Новосибирск".
На Бердском шоссе новосибирцы нашли собаку без сил, лежащую в окружении бродячих собак. Об этом сообщили очевидцы в группе «Красочный Новосибирск».
— Такса лежала около магазина, пыталась отбиваться от бродячих собак, но видимо, уже не было сил, и собаки ее рвали на куски! На теле были обнаружены глубокие раны, — рассказала подписчица Анастасия.
В клинике собаке поставили прививки, залечили раны и обработали от паразитов. Таксе примерно 5 лет, и она ищет новый дом. По словам Анастасии, собака активная, любит целоваться и лежать на диване.
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