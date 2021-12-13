Резкое похолодание до -25 градусов ожидает новосибирцев в начале недели. Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале недели в Новосибирской области ожидается резкое похолодание и гололед, сообщают на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

По данным синоптиков, в понедельник, 13 декабря, температура воздуха днем составит -8, -13 градусов мороза, местами ожидаются перепады до -18 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег.

Во вторник, 14 декабря, ночью похолодает до -25 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -19 градусов. Ветер западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду

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