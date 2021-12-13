В Сузунской районной больнице построили новый оперблок

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив принял участие в открытии реанимационно-операционного блока и приемного покоя «Сузунской центральной районной больницы». Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив побывал в Сузунском районе и поучаствовал сразу в нескольких важных мероприятиях. Первое из них - открытие реанимационно-операционного блока и приемного покоя «Сузунской центральной районной больницы».

Закладка камня в честь начала строительства нового здания операционно – реанимационного блока ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» состоялась осенью 2019 года. В течении двух лет велись активные работы по строительству, и, наконец, долгожданный объект сдан.

Строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкция помещений главного корпуса ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ» проводились в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области». На строительство оперблока было выделено 522,29 миллиона рублей.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил, что строительство операционного блока Сузунской центральной районной больницы было одной из главных задач для района

- Хочу напомнить, что мы к этому шли лет 15 точно, с 2006-го года. Тяжело, с какими-то проблемами, но тем не менее всегда это был один из приоритетных вопросов».

Кроме того, состоялось торжественное открытие пристройки к Сузунской школе №301 имени Василия Андреевича Левина. К строительству новой школьной пристройки приступили в марте 2020 года. Здесь разместились актовый и спортивный залы, мастерские, кабинеты начальных классов, пищеблок и столовая на 120 мест. Реконструкция велась в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области».

- В 2019-м году мы вручали вам проектно-сметную документацию, а уже сегодня имеем прекрасное здание школы. Все сделали, как положено, – подчеркнул Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив вручил директору СОШ №301 Татьяне Удаловой сертификат на сумму 56 миллионов рублей приобретение инвентаря и оборудования для МКОУ «Сузунская СОШ №301 им. В.А. Левина».