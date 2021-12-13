Жители Новосибирска чаще других россиян жалуются на стресс на работе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирской области чаще других россиян испытывают стресс на работе. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru и цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, согласно данным опроса, стресс на работы испытывают 53% респондентов, а 47 % редко сталкиваются с этим. При этом среди участников не нашлось ни одного, кто бы не испытывал на работе стресса.

— Самая распространенная причина стресса на работе — эмоциональное выгорание, ее назвали 63% опрошенных новосибирцев. Кроме того, 37% эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации, 29% стрессуют из-за того, что работают с очень сложными проектами, 21% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и/или руководством, а 16% нервничают из-за ошибок в работе, — говорится в сообщении hh.ru.

Эмоциональное выгорание свойственно для сотрудников сфера искусства, масс-медиа и развлечений. На трудные проекты сетуют представители ИТ-сферы. Ошибки в работе, согласно опросу, тревожат маркетологов. А вот стресс из-за взаимодействия с коллегами испытывают работники медицинской сферы — врачи и фармацевты.

Сами новосибирцы к признакам эмоционального выгорания отнесли — отсутствие радости от рабочего процесса, снижение внимания, повышенная утомляемость, бессонницу.

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