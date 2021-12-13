В МЧС назвали причину крупного пожара на складе мороженого в Новосибирской области. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 13 декабря, стала известна причина крупного пожара на складе мороженого «Русский холод» под Новосибирском. Ее на оперативном совещании в правительстве озвучил начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

По его словам, распространение огня спровоцировало нарушение правил эксплуатации и использования электрооборудования. Предварительно установлено, на складе лопнула лампа — спираль накаливания могла упасть на упаковку, которая лежала на складе. После чего пламя стало стремительно распространяться.

Напомним, площадь возгорания составила 2 тысяч квадратов. В тушении огня были задействованы 60 человек, а также 20 единиц техники.

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