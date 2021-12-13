Новосибирские рестораторы заявили, что теряют половину выручки из-за введения QR-кодов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже месяц в Новосибирской области действует ограничение на посещение кафе и ресторанов. Туда не пускают без QR-кода с 12 ноября. Из-за ограничения предприниматели заявляют, что теряют большую часть выручки. Об этом рассказала КП-Новосибирск директор Сибирской гильдии шеф-поваров Наталия Пятых.

— Рестораны и предприятия питания не являются местами более опасными для заражения, чем спортзалы и торговые центры. Нам сказали, что возможно, рассмотрят вариант убрать QR-коды для заведений до 50 посадок, — рассказала КП-Новосибирск Наталия Пятых. — А вообще месяц был крайне тяжелый. Несмотря на низкую посещаемость и повышение стоимости продуктов, рестораторы не могут поднять цены. Эта неделя — неделя выплат зарплат, оплаты аренды, налогов, и большинству предприятий питания сейчас очень сложно.

Выручка предприятий питания, по словам Натальи Пятых, в лучшем случае упала на 50%, в худшем — на 70%.

— В этом месяце, я думаю, увольнений нет и, наверное, не будет, потому что предновогодний период — это в любом случае всплеск, небольшие корпоративы, доставки. Но при сохранении этой ситуации в январе последует большая волна увольнений. Могу сказать по Алтайскому краю — там уже идут увольнения из-за жестких проверок предприятий в отношении QR-кодов, — добавила Наталия Пятых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске антиваксеры устроили травлю владельцу кафе, который назвал QR-коды выгодными

Предприниматель объявил, что заведение работает по новым правилам, но выручка не уменьшилась. Это взбесило антипрививочников (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.