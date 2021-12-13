После проверки ФАС в новосибирском аэропорту Толмачево упали цены.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В кафе и ресторанах новосибирского аэропорта рухнули цены после проверки Управления антимонопольной службы региона. Об этом говорится на сайте ведомства.
— Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта, — уточнили в пресс-службе новосибирского УФАС России.
Некоторые заведения ввели в меню «блюда экономически доступной ценовой категории» — это значит, что цены на них снизились на 15%.
На прилавках появилась бутилированная воды в два раза дешевле уже имеющейся в продаже, а также на некоторые виды кофе цены уменьшились на 10%.
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