После проверки ФАС в новосибирском аэропорту Толмачево упали цены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В кафе и ресторанах новосибирского аэропорта рухнули цены после проверки Управления антимонопольной службы региона. Об этом говорится на сайте ведомства.

— Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта, — уточнили в пресс-службе новосибирского УФАС России.

Некоторые заведения ввели в меню «блюда экономически доступной ценовой категории» — это значит, что цены на них снизились на 15%.

На прилавках появилась бутилированная воды в два раза дешевле уже имеющейся в продаже, а также на некоторые виды кофе цены уменьшились на 10%.

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