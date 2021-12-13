Содержание платных парковок обходится мэрии Новосибирска в 2,21 миллиона рублей в месяц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежемесячно на содержание муниципальных парковок города тратится около 2,21 миллионов рублей. Об этом сообщают в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Затраты на содержание парковок в Новосибирске в текущем году выросли в полтора раза в связи с увеличением количества машиномест на Красном проспекте в прошлом году, сообщают в мэрии.

Тем не менее, доход за 11 месяцев 2021 год получился меньше — 2,034 миллионов рублей без учета НДС. Приблизительный доход с парковок с января по декабрь вышел в 22,3 миллионов рублей, это на 11.4% меньше, чем планировал муниципалитет.

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