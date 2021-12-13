Минимальная стоимость продуктов на месяц выросла в Новосибирской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирскстат опубликовал стоимость минимальной продуктовой «корзины» новосибирца в ноябре. Известно, стоимость минимального набора продуктов питания определяют, исходя из средних по области цен и норм их потребления для человека. «Корзина» состоит из 33 необходимых для проживания продуктов, которые чаще всего покупают жители региона.

— Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в ноябре 2021 года составила 5220,54 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, а с начала года — на 16,2%, — сообщают в пресс-службе Новосибирскстата.

«Корзина» состоит из 33 необходимых для проживания продуктов, которые чаще всего покупают жители региона. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Если разделить 33 продукта на категории, то больше всего места в корзине займут хлеб, крупы и макаронные изделия (27,5%), следом идет молочка (20,3%), овощи и фрукты (17,5%), мясо и мясопродукты (17,2%), жиры (5,4%), рыба намного отстает от мяса (4,3%), затем понемногу чая, соли и специй (3,2%), яйца (2,4%), сахар и сладкое (2,2%).

Наибольшую сумму на продукты среди регионов Сибирского федерального округа в ноябре тратили в Красноярском крае (5882,1 рубля), а наименьшую — в Омской области (4556,74 рубля).

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