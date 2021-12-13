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Общество13 декабря 2021 6:22

Минимальная стоимость продуктов на месяц выросла в Новосибирской области

В ноябре минимальный набор продуктов стоил более 5 тысяч рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Минимальная стоимость продуктов на месяц выросла в Новосибирской области.

Минимальная стоимость продуктов на месяц выросла в Новосибирской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирскстат опубликовал стоимость минимальной продуктовой «корзины» новосибирца в ноябре. Известно, стоимость минимального набора продуктов питания определяют, исходя из средних по области цен и норм их потребления для человека. «Корзина» состоит из 33 необходимых для проживания продуктов, которые чаще всего покупают жители региона.

— Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в ноябре 2021 года составила 5220,54 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,9%, а с начала года — на 16,2%, — сообщают в пресс-службе Новосибирскстата.

«Корзина» состоит из 33 необходимых для проживания продуктов, которые чаще всего покупают жители региона.

«Корзина» состоит из 33 необходимых для проживания продуктов, которые чаще всего покупают жители региона.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Если разделить 33 продукта на категории, то больше всего места в корзине займут хлеб, крупы и макаронные изделия (27,5%), следом идет молочка (20,3%), овощи и фрукты (17,5%), мясо и мясопродукты (17,2%), жиры (5,4%), рыба намного отстает от мяса (4,3%), затем понемногу чая, соли и специй (3,2%), яйца (2,4%), сахар и сладкое (2,2%).

Наибольшую сумму на продукты среди регионов Сибирского федерального округа в ноябре тратили в Красноярском крае (5882,1 рубля), а наименьшую — в Омской области (4556,74 рубля).

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