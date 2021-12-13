В новосибирской колонии №3 прошел киберспортивный турнир для осужденных. Фото: ГУФСИН по НСО.
Осужденные исправительной колонии №3 приняли участие в киберспортивных футбольных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
— В исправительной колонии №3 отделом по воспитательной работе с осужденными, в рамках кружковой работы, организованы соревнования по игре в футбол на игровой приставке, посвященные Всемирному дню футбола, — говорится в сообщении пресс-службы.
Каждый сыграл с соперниками как минимум одну партию. Теперь всех участников турнира ждет поощрение от начальника колонии, а вот победителей соревнования наградят грамотами.
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