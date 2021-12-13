Руководство АО «РЭС» приняло участие в XIII Международном энергетическом форуме

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

10 декабря 2021 года в Москве состоялся XIII Международный энергетический форум «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» (МЭФ). Мероприятие посетили руководители профильных министерств и ведомств, представители федеральной и региональной власти, экспертного и инвестиционного сообщества, научных кругов и крупнейших предприятий ТЭК России.

В работе форума также приняла участие делегация системообразующего электросетевого предприятия Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети» в лице руководства компании.

В программе масштабного мероприятия были представлены пленарное заседание, отраслевые и тематические сессии, деловые встречи, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам, заключение новых партнерских соглашений. Особое внимание участников форума было уделено вопросам развития водородной энергетики, создания кардинально новой индустрии низкоуглеродного производства, декарбонизации экономики и снижения негативного воздействия на экосистему.

Формат ежегодных встреч российских предпринимателей энергетической отрасли с участием руководства федеральных органов исполнительной власти зарекомендовал себя как площадка открытого диалога бизнеса и власти, становления долгосрочных партнерских отношений, планирования дальнейших шагов по развитию топливно-энергетической отрасли с учетом мнения бизнеса.

Стоит отметить, что представители АО «РЭС» регулярно принимают участие в подобных мероприятиях, что способствует всестороннему развитию предприятия и внедрению передовых технологий в электросетевой комплекс региона.