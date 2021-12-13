Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».
Новосибирскэнергосбыт запускает акцию «Заплати за свет - получи iPhone MAX за максимальный платеж»!
Победители получат:
I место - iPhone 13 Pro MAX
II место - электровелосипед
III - V места - электросамокаты
Для этого в любой день с 1 по 31 декабря включительно:
1. Передайте показания электроэнергии
2. Оплатите все начисления
3. Внесите максимально возможную предоплату за электроэнергию на следующий год в мобильном приложении «ПЛАТОСФЕРА»
Скачать приложение (ссылка только для мобильных устройств)
Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».
Итоги акции будут подведены 24 января 2022 года.
Информация о победителях акции будет опубликована 27 января 2021 года на официальном сайте новосибирскэнергосбыт.рф.
Победителями акции признаются участники, сформировавшие наибольшую переплату в период проведения акции. Участник акции, внесший самый большой авансовый платеж, забирает iPhone, второй по величине - электровелосипед и т. д.
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* Период проведения акции: с 1 по 31 декабря 2021 года. Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступна на сайте компании.
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