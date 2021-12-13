В Новосибирске на Выборной столкнулись «ГАЗель» и внедорожник . Фото: "2ГИС".

Утром в понедельник, 13 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись внедорожник и грузовой автомобиль. Об этом сообщают в группе «АСТ-54».

— На улице Выборной перед домом №144/2 столкнулись грузовая ГАЗель и внедорожник Toyota Land Cruiser. В аварии никто серьезных травм не получил. Затруднено движение в сторону ТЭЦ-5, — указано в сообщении.

На картах 2ГИС появились фотографии с места ДТП.

— На Выборной столкновение двух автомобилей. Пострадал один человек. На данный момент там работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД.

В ведомстве добавили, в результате аварии водитель «Тойоты» получил травмы — его с диагнозом «Перелом отростков S-4, S-7» госпитализировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.