В Новосибирске охранники Bla Bla Bar избили посетителей. Фото: "АСТ-54".

В ночь с субботы на воскресенье, 12 декабря, двоих новосибирцев избили и ослепили из газового баллончика. Об этом пострадавшие сообщили в группе «АСТ-54».

— Мы приехали в Bla Bla Bar, где без объяснения причин в грубой форме отказали в проходе. Завязалась словесная перепалка, после чего охрана начала толкать меня и девушку и применила газовый баллончик, — уточнил пострадавший.

Мужчина попытался снять происходящее, но, по его словам, охранники вырвали телефон из рук и затащили пострадавшего под лестницу. Там его избили ногами по голове. Также пострадала и девушка, которая пришли в бар вместе с мужчиной — ее уложили на пол и ударили по ребрам.

Пострадавшие зафиксировали побои и написали заявление. По предварительным данным, сумма ущерба может составить 250 тысяч рублей.

— По данному адресу выехали сотрудники полиции, в настоящее время проводится проверка, — прокомментировали случившееся КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.